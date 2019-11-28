「偶像劇女王」陳喬恩近期參加《女兒們的戀愛》第二季，遇上一位來自馬來西亞的壯碩男艾倫，在最後一集艾倫和陳喬恩約在一座吊橋上，他手捧一束大紅玫瑰花和她告白，陳喬恩哭了出來，並問了她「我們在一起吧」，陳喬恩回答「好阿」。

《女兒們的戀愛》第二季找來黃金剩女陳喬恩參加，約會的對象則是遇到一位馬來西亞的嘉賓曾偉昌（Alan），對方是一位從事健康食品研發、平時會畫畫的藝術家，剛開始網友總嫌他顏值不高，但他的表現卻漸漸擄獲陳喬恩和網友的心。

陳喬恩與艾倫。（圖／翻攝自微博）

微博因陳喬恩和艾倫在一起排行榜登上首位甚至出現爆炸訊息。（圖／翻攝自微博）

隨後更被爆出他其實是個富二代，擁有3個莊園，相當富有。有集陳喬恩到他的家去，也證實了這個傳聞，光是車庫就有幾百米，整個家有5、6百坪，還有私人花園跟鞦韆。

而兩人的最後一集陳喬恩也勇敢赴約，艾倫則早已手捧鮮花在那等待，在見到陳喬恩後，看到她後對她說：「我們在一起吧」，並在她額頭留下一吻，陳喬恩流淚感概「愛情沒有放棄我」，棚內的陳喬恩爸爸也哭了。

(中時電子報)