台灣地區的觀眾們有福啦！ELEVEN SPORTS將透過OTT服務，特別將這場賽事，提供各位喜愛拳擊且關注這場對決的粉絲，無時差的LIVE中文講評播出。ELEVEN SPORTS將於比利時、葡萄牙以及台灣地區獨家播出Anthony Joshua和Andy Ruiz Jr今年度的二次對決，復仇之戰即將來襲。

英國拳王Joshua今年六月敗給Ruiz後，痛失IBF、WBA、WBO的重量級拳王寶座。這次，他將在台灣時間12月8日（日）凌晨再戰被稱為「摧毀者」的墨西哥拳王Ruiz。無論Ruiz能否再次爆冷擊敗Joshua捍衛手中的拳王寶座，或是Joshua重新拿回屬於自己的榮耀，這場無疑是今年度史詩級的重點大對決。

ELEVEN SPORTS近年來持續耕耘拳擊賽事內容，陸陸續續帶給觀眾最高等級的精彩拳擊比賽，過去曾在2017年播出Floyd Mayweather Jr.和Conor McGregor的高張力對決，2018年Anthony Joshua和Alexander Povetkin的精采對戰，還有2019年GGG vs Derevyanchenko和Andrew Cancio vs Rene Alvarado等等台灣觀眾以往所看不到的拳擊賽事。

ELEVEN SPORTS台灣區總經理康小玲表示：「拳擊是歷史悠久的傳統競技運動，ELEVEN SPORTS的宗旨就是為台灣觀眾帶進多元體育轉播，重量級拳擊賽絕對最舉足輕重的一項賽事，台灣觀眾不可缺席。」

本場比賽只限訂「單場加購」，販賣期間為12月1日至12月10日，可透過ELEVEN SPORTS官網及APP下訂，下訂後也享有三天回看，讓精彩賽事可以一看再看。另外12月份ELEVEN SPORTS也即將帶來多場拳擊賽事，以及NBA美國職籃、寶島夢想家、英格蘭超級足球聯賽、亞洲冬季聯盟棒球賽、U19青年橄欖球等多元賽事，只要購買「耶誕超值包」所有精彩賽事通通不怕錯過！

ELEVEN SPORTS有線電視頻道位置資訊

12 月拳擊賽事 轉播預告

12/1(日) WBA次中量級拳王爭霸賽 Alexander Besputin vs Radzhab butaev

12/8(日) 世界重量級拳王爭霸戰 Andy Ruiz JR vs Anthony Joshua

12/14(六) WBA次中量級拳王爭霸賽 Vergil Ortiz vs Brad Solomon

12/20(六)WBA超重量級拳王爭霸賽 Daniel Jacobs vs Julio Cesar Chavez Junior

※轉播時間詳情請上官網以及臉書粉絲團查詢

(中時電子報)