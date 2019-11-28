雲林縣議員陳樹吉收回扣 判囚4年定讞 13:472019/11/28 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣無黨籍議員陳樹吉，因在15年前擔任雲林縣大埤鄉鄉長期間，收受廠商回扣140萬多元，最高法院維持原判決，認定陳男犯行明確，依貪汙罪將他判刑4年、褫奪公權2年確定，陳男無法再擔任議員且須入獄服刑。 台南高分院認為，陳男曾擔任鄉民代表、鄉長、縣議員等職務，卻收取不當利益影響公共工程採購之公平性，使政府採購法為提升採購效率與功能與確保採購品質之目的無法達成，其圖利廠商之金額非少，犯後又否認犯行，將他判刑4年，最高法院駁回定讞。 (中時 ) #雲林縣 #定讞 #陳樹 #縣議員 #採購 也許您會感興趣 推薦閱讀 張嘉郡軋蘇治芬 上演花生大戰 04:102019/11/24 政治要聞 醫師相挺謝淑亞 16:262019/11/25 政治 雲林縣議員呼籲農會齊心救花生、護農民 18:142019/11/25 社會 喝咖啡、玩偶戲！雲林邀你觀光抽汽車 12:072019/11/26 旅遊 樹菊嬤也是韓粉 對韓國瑜有信心 17:202019/11/26 政治 陳樹菊：希望韓國瑜做一個無私無我的領導人 17:152019/11/26 政治 校園設備破損立委爭取1900萬元整建 18:132019/11/26 政治 搶國旅補助商機 劍湖山大飯店推促銷搶客 18:172019/11/26 財經 因為這個 澳洲阿嬤運毒無罪定讞 18:232019/11/26 國際 樂當肥貓總統 04:102019/11/27 論壇廣場 社會熱門新聞 飆法拉利撞死超商女主管 「新莊小林哥」擁雙妻10多輛超跑 - 社會 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 女屋主睡衣下面全空 裝修工凍未條嘆：錢難賺！ - 社會 嫌勞斯萊斯車標不夠霸氣 土豪裝「金雞」炫耀 - 社會 庶民不准吃！ 「壽司之神」遭米其林除名 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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