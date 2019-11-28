雲林縣無黨籍議員陳樹吉，因在15年前擔任雲林縣大埤鄉鄉長期間，收受廠商回扣140萬多元，最高法院維持原判決，認定陳男犯行明確，依貪汙罪將他判刑4年、褫奪公權2年確定，陳男無法再擔任議員且須入獄服刑。

台南高分院認為，陳男曾擔任鄉民代表、鄉長、縣議員等職務，卻收取不當利益影響公共工程採購之公平性，使政府採購法為提升採購效率與功能與確保採購品質之目的無法達成，其圖利廠商之金額非少，犯後又否認犯行，將他判刑4年，最高法院駁回定讞。

(中時 )