民進黨立委李俊俋今日上午於立法院內政委員會舉辦「反滲透法公聽會」。首位上台發言的學者專家陳以信表示，數月前民進黨才提中共代理人法，但社會有所疑慮，現在民進黨又提出幾乎一樣內容的反滲透法。陳以信質疑，這部法到最後，恐淪為選舉操作工具，導致社會陷入紅色恐怖的氛圍。

民進黨立法院黨團三長柯建銘、管碧玲、李俊俋於本周一時，在立法院民進黨團辦公室召開記者會，公布民進黨版的「反滲透法」，並宣布本週四將召開公聽會，週五將送院會逕付二讀。

今日公聽會的學者專家代表如下：國家政策基金會外交國防發展組顧問陳以信、台北醫學大學通識中心教授張國城、國民黨中央政策會副執行長吳育昇、台灣民主實驗室研究員宋承恩，以及健行科大企管系教授顏建發、台灣智庫教授賴怡忠、董立文等學者專家。

出席官員名單如下：陸委會副主委邱垂正，陸委會法政處處長蔡志儒、內政部民政司司長林清淇、法務部參事張春暉、司法院行政廳法官張道周及國家通訊傳播委員會(NCC)、國安局代表等等。

首先上台發言的陳以信表示，執政黨宣稱在明日即要將「反滲透法」逕付二讀，等於是跳過委員會審查，也沒有逐條討論。陳以信認為，這樣的立法過程不符合程序。此外，也不見主管機關的意見，恐有適法性的問題。

陳以信強調，自上周傳出澳洲共諜王立強案後，感覺執政黨就趕著要修法通過。令外界認為，政府想要利用王立強案來強渡關山通過「反滲透法」，甚至是抹紅對手政黨。陳以信批評，利用王立強這種名不見經傳的人物，來強化影響對國人權益這麼重大的法案提案，陳以信批評也未免太過廉價。

陳以信說，這部法要是通過，未來台商、台僑，會不會因此而被構陷入罪？如果這部法被利用來作為私人報復、匿名檢舉，恐導致許多人輕易觸法。

陳以信說，此法第二條針對境外敵對勢力設定上，有定義不明的問題，恐造成國際糾紛。陳以信指出，此條指出境外敵對勢力是指與我國交戰、武力對峙的國家或團體，但我國現在並無戰爭。

陳以信另提到，過去包含釣魚台爭議等事件，台灣都曾經很接近武力對峙狀態，若只是武力對峙狀況即為境外敵對勢力，那恐怕日本、菲律賓都是我國境外敵對勢力。

陳以信舉例，2012年9月25日，在釣魚台海域，台灣海巡艦艇為了護漁，和日本海巡艦艇互開水砲。陳以信強調，這套法律要是制訂通過，將會帶來許多國際糾紛，希望立委修法時三思而後行。

(中時 )