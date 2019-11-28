澳洲職棒開季戰況火熱，除了和以往一樣開出不少大分賽果，首週西南組球隊表現也較為強勢，達人推薦本週玩家可以續買巨人、吉隆、熱火、王牌四隊，甚至串關來倍乘獎金！

上週賽程結束，西南組戰績排最末位的王牌2勝2敗，而且是在2連敗後馬上回神連奪2勝；至於更名的巨人則是4戰全勝最為搶眼；吉隆擺脫去年的弱旅印象，和熱火同樣取得3勝1敗。反觀東北組則是一片愁雲慘霧：強盜4連敗墊底不說，鱷蜥、藍襪均是1勝3敗不甚理想，這組首位騎兵僅是2勝2敗，拿到西南組的話還是小弟而已…

從團隊數據來看，上述戰績其來有自：自責分率中熱火1.67超級亮眼！其後的巨人3.18也堪稱優質；吉隆和王牌雖然投手表現壓不住陣腳，但打擊率0.322和0.295卻分列目前團隊榜一、二席。再參考強盜的0.218與鱷蜥0.122冰冷打擊表現，與藍襪7.41和騎兵6.00崩盤的投手戰力，不難得出目前西南組強過東北組的結論。

本週澳職8隊4個對戰組合，剛好又呈現跨組對戰，分別是「鱷蜥@王牌」、「吉隆@強盜」、「巨人@藍襪」以及「騎兵@熱火」，聰明彩迷如你當然馬上能聯想到續押西南組四隊。至於大小分會比較推薦「鱷蜥@王牌」、「吉隆@強盜」這兩個組合開出小分，另兩者組合則看好走大。

喜歡勝分差的朋友，則可以同步在小分兩組合包牌兩邊1分差；大分兩組合買巨人與熱火的5到7分勝包牌。再利用串關將以上各玩法賠率推高，賺取更高額獎金！

(中時電子報)