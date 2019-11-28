南科實中國小部200多名師生到學校旁毛豆田體驗採毛豆。（劉秀芬攝）

南科實中國小部200多名師生到學校旁毛豆田體驗採毛豆。（劉秀芬攝）

南科實中國小部200多名師生到學校旁毛豆田體驗採毛豆，毛豆爺爺鄭安雄也到場關心。（劉秀芬攝）

南科實中國小部200多名師生到學校旁毛豆田體驗採毛豆。（劉秀芬攝）

台南新市區毛豆進入採收期，南科實中國小部五年級200多名師生，28日到學校旁邊毛豆爺爺鄭安雄的毛豆田體驗採毛豆，在新市區農會叔叔阿姨的指導下，小朋友比賽誰採的毛豆莢最飽滿，誰採最多「四仁」的毛豆莢，歡笑聲此起彼落，小朋友還開心說要帶回家加菜。

新市區農會總幹事李美嬅表示，毛豆是新市農會重點推動的地方特產，目前種植的面積相當穩定，每一季都維持在50公頃左右，農會也陸續開發出多樣化的毛豆系列產品，受到消費者喜愛，希望透過與學校合作，讓學生了解毛豆的種植與採收過程，了解毛豆的特色，化身為宣傳毛豆的生力軍。

現場可見小朋友穿梭在毛豆田裡開心採毛豆筴，在採摘的過程中，還會互相比較誰的毛豆莢比較大，還有人不時喊老師，炫耀採到的「四仁」毛豆莢，整片毛豆田鬧哄哄，不一會兒小朋友手中袋子也裝滿了毛豆筴，最後大家也開心與毛豆爺爺鄭安雄合照，留下美好的回憶。

南科實中校長秦文智說，感謝新市區農會的安排，讓學生有如此難得的戶外體驗課程，採收的毛豆將由學生替自己加菜，或是帶回家與家人分享，老師也會利用機會，在課堂上向學生說明新市的地方特色，讓學校課程融入地方特產，加強學生在地化的情感。

(中時 )