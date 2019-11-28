大陸外交部副部長樂玉成召見美國駐陸大使布蘭斯塔德，就美《香港人權與民主法案》簽署成法提出嚴正交涉和強烈抗議。

樂玉成指出，美方將所謂《香港人權與民主法案》簽署成法，此舉嚴重干預香港事務，嚴重干涉大陸內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是赤裸裸的霸權行徑，大陸政府和人民對此強烈憤慨，堅決反對。

樂玉成強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外國政府和外國勢力干預。大陸政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

樂玉成強調，陸方強烈敦促美方糾正錯誤、改弦更張，不得將該法案付諸實施，立即停止插手香港事務、干涉大陸內政，以免給陸美關係和兩國重要領域合作造成更大損害。對美方的錯誤舉措，陸方必將予以堅決反制，由此導致的一切後果由美方完全負責。

(中時 )