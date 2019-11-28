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(📺: @SpectrumSN & ESPN) pic.twitter.com/3vHYcN3Quo — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 28, 2019

「一眉哥」安東尼戴維斯28日首次回到熟悉的紐奧良主場面對老東家鵜鶘，結果他毫不客氣拿下全場最高41分，外加9籃板、3抄截，幫助湖人114比110險勝鵜鶘，奪下9連勝，一眉哥更創下轉隊後首次面對老東家的得分新高紀錄。

重返生涯前7個球季待過的鵜鶘主場冰沙國王球場，安東尼戴維斯當然遭到現場球迷噓聲伺候，不過他跟昔日隊友、鵜鶘總教練金崔等人相談甚歡，似乎上季高喊賣我陰影已經過去，光在上半場，安東尼戴維斯更是獨拿27分、4籃板。

可惜安東尼戴維斯並未獲得太多隊友火力支援，也讓湖人一路處於落後困境，打完前3節，湖人79比89落後，幸好庫茲馬末節一開始，就接連投進兩顆三分球，帶起湖人12比2攻勢，瞬間就把比數追成91比91平手，比賽重回原點。

打到最後1分22秒，英格拉姆的跳投遭波普犯規，湖人總教練佛格提出挑戰失敗，讓英格拉姆兩罰俱中，鵜鶘超前1分，庫茲馬卻在最後1分03秒投進三分球，湖人111比109領先，不過哈特最後42.2秒兩罰中1，情勢仍然緊張。

詹姆斯接著進攻在籃下發生掉球失誤，拱手把球權讓給鵜鶘，雷迪克最後6秒跳投沒進，只好趕緊故意犯規把安東尼戴維斯送上罰球線，結果他兩罰中1，卻馬上抄截到鵜鶘發的邊線球，這次他兩罰俱中，不再給自己老東家任何機會了。

除了安東尼戴維斯棒打老東家的優異演出，詹姆斯也替湖人貢獻29分、11助攻與5籃板，更成史上最年輕生涯總分超過33000分的球員，庫茲馬替補貢獻16分；鵜鶘以哈勒戴29分、12助攻表現最佳，英格拉姆23分、10籃板。

(中時電子報)