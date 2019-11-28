弘光科大長期秉持「以人為本，關懷生命」辦學理念，28日獲頒企業永續報告類金獎及企業永續綜合績效類績優獎，學校落實企業社會責任，再度獲肯定，於52周年校慶前夕獲獎，全校師生與有榮焉。

弘光科大於104年成立社會責任推動小組，開始出版永續報告書，105年獲TCSA台灣TOP 50 企業永續報告類金獎，107年又獲得企業永續報告類金獎及台灣企業永續獎綜合績效類「TOP 50 台灣企業永續獎」；財團法人台灣永續能源研究基金會28日頒發「TCSA台灣企業永續獎」，獲頒企業永續報告類金獎及企業永續綜合績效類績優獎。

校長黃月桂表示，弘光從52年前創校便著重社會責任實踐，這2年來更執行「長照弘情-自立樂活攜手『弘』轉人生」、台灣化妝品安全管控與產業升級平台、建置中部沿海區敏感族群環境品質關懷計畫等教育部「實踐大學社會責任計畫」，架構創新多元長照服務網、建立化妝品產業提升跨域聯盟、提供社區健康安全環境資訊，以具體行動實踐大學社會責任。

執行USR「長照弘情」計畫時，跨領域結合長照產業，研發簡易肢體動作輔助復健，透過飲食、運動、育樂各方面搭配，協助老人能快樂生活、延緩老化，輔導長照機構協助老人自立生活，避免臥床，以自立及尊嚴方式，維持有品質生活。

學校相關科系老師更利用計畫經費建置「生活自立樂活平台」，解決教材缺乏、系統性訓練不足問題，運用學校設立的客觀結構式臨床測驗中心培訓，並開設課程，增進社區照護知識與培育照護指導人才，至今於100多個長照機構推行自立支援照護模式，提升銀髮照顧品質。

台灣化妝品安全管控與產業升級平台計畫則成立聯盟與業界合作，輔導化妝品廠商建立化妝品品質安全管控機制，進而開發新技術、新專利、新產品，藉此提升我國化妝產品的品質與競爭力，2年來已抽檢超過220件市售化妝品，建立資料庫，為消費者使用安全把關。

黃月桂指出，至於建置中部沿海區敏感族群環境品質關懷計畫，以建構環境品質監測系統為主軸，結合學校及社區資源，提供周遭居住品質資訊，協助改善室內空氣品質，並建置雲端大數據資料庫，定期檢視環境品質，已成為中部社區居民健康安全環境資訊智庫。

(中時 )