業者因未標明器材使用方式和警示標語，遭法務局稽查不合標。（北市法務局提供／游念育台北傳真）

簡任消保官龔千雅指出，初檢健身中心不合格共計28家，目前14家尚待複檢。（游念育攝）

體育局專員李榮晉指出，為保障消費者權益，中央規定只要健身房有預收款項就必須辦理信託專戶。（游念育攝）

台北市法務局於5月至10月針對北市158家健身中心進行查核，今公布稽查結果，初檢不合格28家，不合格率達17％，有14家尚待複檢。其中，「貝克漢健康運動世界」因累犯，遭裁罰6萬元；另外，法務局首次針對「室內空氣品質」查核，初檢結果2家知名健身房TRUEYOGA和GOGYM為不合格，已改善完畢，而健身房龍頭World Gym則因履約保證資料不合規定尚待複檢。

健身場所若未能適時通風換氣，容易導致室內二氧化碳累積，法務局和體育局首次聯合環保局進行健身房空氣品質查核。環保局指出，本次稽查600坪以上的運動健身場所，查獲「全真健身忠孝分公司」及「GO GYM巨蛋館」2處二氧化碳超過1000PPM，皆已改善完畢。

北市體育局表示，聯合稽查重點包含「設備及安全管理」、「建築物安全」、「室內空氣品質」等項目，其中，有關「設備及安全管理」部分，主要缺失為「現場器材無標示說明」和「履約保證資料不符規定」最多共計21家。

體育局專員李榮晉指出，為保障消費者權益，中央規定只要健身房有預收款項就必須辦理信託專戶，違規業者是以「足額履約擔保」方式，因此不符合規定；另外，設備安全對運動安全相當重要，健身中心應標示使用說明及警示標語。

建管處指出，「貝克漢健康運動世界」因「未公安申報」2次累犯，遭裁罰6萬元，且須於30天內改善，如未改善最高可裁罰30萬元。

記者致電「貝克漢健康運動世界」，因負責人請病假多天無法做回應；WorldGym健身俱樂部回應，目前正在改善中，會於複檢前完成改善；「GO GYM巨蛋館」則回應已加強空氣品質改善並通過複檢，未來也會定期檢測把關空氣品質。

(中時 )