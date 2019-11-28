其中一件（右）擺設於滴水下，隨著水滴侵蝕、瓷身逐漸瓦解，象徵人終歸塵土。（許哲瑗攝）

新北市鶯歌陶瓷博物館27日起展出「李如詩個人特展－花譜FLORILEGIUM」，作品以中國大陸景德鎮特有的瓷土製作，因含鐵量極高，瓷面呈現別具特色的晶瑩感，其中一件作品擺設於滴水下，隨著水滴侵蝕，瓷身會逐漸瓦解，象徵人終歸於塵土，傳遞李如詩對於生死的概念，值得一看。

李如詩表示，她自3歲移民澳洲，就讀澳洲國立藝術學院時主修陶藝，畢業後在素有「陶都」美名的景德鎮成立個人工作室，近年有感不少親友相繼罹癌，激發她探討生死與時間的概念，這次回台共展出87件作品，全以景德鎮特有瓷土創作，宛如一場華麗的視覺饗宴。

李如詩介紹，其中2件大型瓷塑作品未經燒製，外型以華麗花束搭配展翅鳥兒，瓷身呈現獨特極致的潔白，再點綴上金、銀水，作品更顯華麗，延續瓷土坯作品的概念，最特別的是，其中一件暴露於滴水之中，隨著水滴侵蝕，瓷身逐漸瓦解，如同人終歸於塵土，生死是件自然的事。

陶博館表示，李如詩目前正在陶博館駐村中心創作，期間參與「新北市藝文教育扎根」計畫，指導鶯歌建國小學、鶯歌小學的孩子發揮創意，創作屬於自己的花園，此外她將在12月21日開設「藝術家的伊甸園」工作坊，歡迎有興趣的人把握機會報名。

(中時 )