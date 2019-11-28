高市觀光局主祕高美蘭無端捲入市長韓國瑜購屋風波，為了不讓民進黨抹黑攻擊得逞，高美蘭宣布請辭。但沒想到遭民進黨高雄市議員黃文益驚爆，高美蘭只是發了辭職聲明，根本還未正式請辭。對此，高雄市府表示，高的確還沒完成辭職程序，預計本周高將會遞上正式書面資料，完成離職手續。

據《三立新聞網》報導，黃文益今在市議會質詢時，當面與觀光局代理局長邱俊龍及相關官員對質，確認高美蘭並未正式請辭，之前宣布請辭只是聲明，因此「到今天」高還是觀光局主秘，要等高完成書面資料，才能完成辭職手續。黃文益痛批，「高美蘭完全不把高雄市政府的體制放在眼裡」。

《聯合報》接著報導，對於黃文益的質詢，邱俊龍表示，高美蘭發聲明時，已將辭職信打好，現在的流程只差高的親筆簽名，可是因高請假，所以才無法完成離職程序，已請人事處處理，預計本周就會收到簽名的辭職信，便可完成正式離職手續。

(中時電子報)