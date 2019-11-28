藝人高以翔昨驟逝，外傳遺體安置在水晶棺中，命理師黃逢逸說，在西方的信仰中，使用水晶棺象徵被神祝福，但在東方的習俗文化，人死了就要歸於塵土，使用木棺下葬才會腐化，否則往生者將無法超脫；但若只是用水晶棺暫放遺體，之後火化，其結果也和用木棺一樣，就不會有問題。

黃逢逸表示，水晶分兩種，一種是天然水晶，另一種是在玻璃中加了鉛的人造水晶，就是俗稱的施洛華世奇水晶，天然水晶因體積不可能太大，因此所謂的水晶棺都是使用人造水晶，在西方信仰中，使用水晶棺象徵被神祝福，推測高以翔的家人為他選擇水晶棺，應該是基於西方的宗教信仰。

但站在東方的習俗命理，黃逢逸說，人死就要塵歸塵、土歸土，因此若要土葬，一定是使用木棺，因為木棺才會腐化，遺體也才能隨之化為塵土，否則遺體不化，往生者的靈也會被困住，不得超生。

黃逢逸表示，若遺體只是暫放水晶棺，之後火化，一樣是化為塵土，就不會有上述問題，之後骨灰罐要用什麼材質，就不是那麼重要了，原則上不會讓濕氣入侵即可。

黃逢逸提醒，木棺也不是什麼木頭都可以用，檜木不易腐化，且木質富含精油，精油對遺體有防腐作用，因此木棺切不可選擇檜木材質。

(中時電子報)