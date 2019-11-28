網路媒體以〈中常會通過挺蘇震清案 卓榮泰14日在總統官邸已提議〉為題撰文表示，關於昨日本黨中常會上通過支持蘇震清委員參選屏東縣第二選區一案是黨主席卓榮泰在14日於總統官邸主動提案；卓榮泰今以自己名義發聲明痛批黨內，惡意的放話，無助於大局；配合這樣放話的特定記者，意圖引起不同意見者的對立，更是沒有倫理。

卓榮泰說，在本月14日總統官邸的會議上，他絕無所謂主動提案，要於兩週後透過中常會決議支持蘇震清委員。

他還原當時情形，是因為不分區提名委員會所做之不分區立委名單及排序決議確定前，有必要考量總統競選策略及佈局而臨時召開。當時在會議上，因應屏東選區劃分減少一席，且蘇嘉全院長確定不再列入不分區，因此在不分區立委名單中保留一席給屏東是延續之前兩院院長協調的共識。

他說，當時他主張，任何提名人選的改變必須經過地方三位現任立委的協調。他會尊重地方的意見。而這個地方上的意見，最後就是確認讓莊瑞雄委員代表屏東一席進入不分區名單。

至於遺留的屏東第二選區，他說，有部分聲音進而主張，除了不分區要保留屏東席次外，針對蘇震清委員參選屏東第二選區，要求黨要正式徵召。面對這個要求，他當時在會議上表示非常清楚：程序上已無充裕時間再行徵召，民進黨在該區不予提名，而這也是當天中執會上最後的正式決議。為了解決這些要求，當時他同意，在之後的中常會安排屏東選情專案報告，再行處理屏東第二選區的問題。

他表示，作為黨主席，他認為這樣已是在法理、情理和義理上，為解決黨內紛爭促成最大團結的最好解方。如今，特定人士的放話，加上不求甚解、不盡查核責任的記者加油添醋，將如此過程說成是他主動提議，恕他無法接受，並嚴正駁斥這樣的不實報導。

卓說，昨日本黨的中常會，在與會常委同意下，通過了民進黨在屏東支持兩位現任委員連任的提案。尊重常會所做決議，將其他意見擺一邊，是他作為黨主席的義務。但若任何人要將此決議過程曲解，甚至惡意編造故事，他就有責任向社會大眾交代清楚。

他表示，團結要有堅實的基礎，然而惡意的放話正是在破壞這樣的基礎。作為主席，他要再次重申，希望黨內各界以全黨最佳戰略為念，勿讓惡意放話傷害民進黨，破壞團結，削弱民進黨的戰力！

(中時 )