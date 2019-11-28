行政院上午聽取文化部「國家文化資產保存活化推動成果」報告，文化部表示，政院大力支持文化資產保存工作，光是明年預算就比2016年成長4倍。蘇揆則在裁示中特別提醒，今年巴黎聖母院、沖繩首里城都因大火遭受嚴重毀損，有關部會及各地方政府務必要警惕檢討，避免相同的憾事發生在台灣重要文化資產上。

文化部在報告中指出，截至11月底，台灣有形文化資產包括全國古蹟、歷史建築、紀念建築等共有2586處，古物類有2081案，其中國家級有1484案；而無形文化資產則有傳統表演藝術、傳統工藝、口述傳統、民俗、傳統知識與實踐等全國共計588案，其中國家級有64案。

文化部文化資產局長施國隆說，行政院非常支持文化保存預算，從2016年的13億預算，增加到明年度的53億，成長了4倍多，更重要的是各部會在今年也編列將近30億元，所以整個行政院體系非常重視文化資產的保存工作。

蘇揆則說，今年巴黎聖母院、沖繩首里城都是因為大火遭受嚴重毀損，世人都深感痛心、遺憾，因此有關部會及各地方政府務必要警惕檢討，避免相同的憾事發生在臺灣重要文化資產上。而無形文化資產則著重共識凝聚與人才培育，及提供展演舞臺，也請各有關單位持續推動。

此外，蘇揆也說，各部會都要有一個觀念，文化的傳承、文資的保護，絕對不只是文化部的事，每一個部會都有可以著力之處，例如交通部有苗栗的鐵路一村復甦計畫、農委會有花蓮的林田山林業文化園區、國防部歷史眷村等，各部會共盡心力，其實也可以促進自己的業務開展。

(中時 )