不知從什麼時候開始，「求婚」也成了一件需要精心安排的事，求婚攻略、求婚大做戰，甚至有專人幫你打造求婚專案。求個婚一定要這麼累嗎？當然不是，一名女大生就遇上「超廢」求婚，讓她又好氣又好笑，忍不住奉送男友「中指一根」，不過結局溫馨，女大生還是答應嫁啦！

一位頭貼顯示「國立屏東大學」的女網友，在社群媒體Dcard分享男友「廢到笑的求婚」，成為熱門文章。

女大生表示，男友是個油腔滑調的人，在家會叫她寶貝或美女，在外面會加上地區加女明星的名字，例如：高雄新垣結衣、鳳山光之美少女…還會不知羞恥的大聲喊出來。不過有次女大生徒手把甘蔗折成兩半，男友嚇到叫她高雄狂戰士2天。

前幾天女大生下班回家，男友突然要求她把冰箱的啤酒拿給他，並請她開罐。女大生打開拉環順手就丟進垃圾桶。突然男友抱著垃圾桶進廁所，再走出來時穿著一身菜市場買的歐巴桑睡衣，還有奇怪的聖誕節花圈圈在頭上。

「美女，妳掉的是這個拉環，還是這個我挑了一個月，花了我不少錢的結婚戒指呢？」男友一手拿著啤酒的拉環，一手拿著亮亮的鑽戒問。

女大生當場嚇慘，激動的說：「是拉環、我丟的是拉環！！！」，男友回：「由於妳很誠實，我就把這個拉環還妳了。」「這個求婚戒指，我就就自己戴上了。」，說完他就把戒指戴在自己手上，打開電視裝沒事。

女大生相當傻眼問：「你的求婚結束了？」，男友回：「對。要嫁嗎。」氣的女大生說：「Ｘ！給我重來！！！！」。

最後女大生附上手戴戒指的放閃照，還有對著拉環比中指的照片，告訴大家最後結局當然是開開心心啦！

這個超瞎的求婚逗樂眾多網友，紛紛送上祝福「恭喜原po，看得出來妳很無奈，但男朋友真的有用心在策劃啦，哈哈哈哈。」、「恭喜！你們好甜XD」、「這個可以欸～很有梗很用心」、「哈哈哈 湖中女神的梗 很幽默」、「笑死XD妳男友超有創意」。

(中時電子報)