為協助在臺因故身心受創的外籍移工，新北市政府勞工局今年度委託群眾服務協會再次開辦「心理諮詢雙語通譯人員培訓課程」，結合專業諮商師資及課程，讓通譯人員具備心理諮商知能，進而即時協助心理諮商師與外籍移工。

勞工局表示，今年9月起，針對熟知印尼、越南、菲律賓及泰國各國語言通譯人員進行培訓，計有30名學員參與訓練，其中共26名學員已取得結業證書。截至目前為止，本課程認證結業學員已達46位。 勞工局長陳瑞嘉表示，本項心理諮詢課程，自2018年首創開辦至今，主要是希望能培訓通譯人員在協助溝通時能具備心理諮商知能，除翻譯外，更能有效將諮商師要表達的心理諮商內容傳達給外籍移工，並提升通譯人員察覺身心受創移工的敏感度，進而減少文化代溝，以及時發現外籍移工的心理健康狀況，有助於增進移工的歸屬感及信任度。

勞工局強調，在11月完成的「心理諮詢雙語通譯人員培訓課程」獲得熱烈回響，共有26位通譯人員（印尼7名、越南11名、菲律賓7名、泰國1名）合格結訓。本次培訓內容除了安排共42小時心理健康的概念、情緒與壓力管理、輔導技巧、同理心訓練等課程，也進行團體討論與實際演練，並經口試測驗合格後，才能獲得結業證書。未來勞工局也會將完成培訓的通譯人員名單提供警察局、家防中心及安置中心等單位，以協助相關心理諮商通譯服務。 參與的學員和講師均對本培訓課程給予高度肯定，認為主管機關能開辦訓練課程讓通譯人員學習心理諮商知能有利個案諮商治療，具自助及互助意義。也期望勞工局繼續開辦並培訓更多的通譯人員來協助有需求的外籍移工。

(工商 )