太陽花學運國賠案，北市政府警察局今決定上訴，國民黨市議員汪志冰與市長柯文哲打賭市府不會上訴「若你上訴，我發500份雞排」，柯本月7日當場就說「敢啊！那妳輸了」，汪志冰今履行承諾，並稱這一次輸得最開心，輸得很欣慰。
汪志冰本月7日在市議會市政總質詢，對於外界質疑市府態度搖擺，質疑柯文哲不會上訴，因而與柯對賭，如果誰輸了，就送出500份雞排，柯文哲當場就說「上訴有什麼難」。
今天上午汪志冰分別拿250份雞排到士林警分局、北投警分局發送，分局長對於汪志冰表達感謝，並在分局門口高喊「支持警察，捍衛公權力」。
汪表示，上訴不是錢的問題，而是牽涉警察敢不敢執法，如果警察因為國賠案而怠惰，會危害到市民的安全。上訴代表了市長願意捍衛警察同仁，支持員警行使公權力，所以就算輸了500份雞排，還是有很多人願意加碼，代表認同市警局上訴的決定。
(中時 )
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