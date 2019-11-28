國民黨市議員汪志冰與市長柯文哲打賭太陽花國賠案市府會不會上訴，汪志冰表示輸得很欣慰。（李文正攝）

太陽花學運國賠案，北市政府警察局今決定上訴，國民黨市議員汪志冰與市長柯文哲打賭市府不會上訴「若你上訴，我發500份雞排」，柯本月7日當場就說「敢啊！那妳輸了」，汪志冰今履行承諾，並稱這一次輸得最開心，輸得很欣慰。

汪志冰本月7日在市議會市政總質詢，對於外界質疑市府態度搖擺，質疑柯文哲不會上訴，因而與柯對賭，如果誰輸了，就送出500份雞排，柯文哲當場就說「上訴有什麼難」。

今天上午汪志冰分別拿250份雞排到士林警分局、北投警分局發送，分局長對於汪志冰表達感謝，並在分局門口高喊「支持警察，捍衛公權力」。

汪表示，上訴不是錢的問題，而是牽涉警察敢不敢執法，如果警察因為國賠案而怠惰，會危害到市民的安全。上訴代表了市長願意捍衛警察同仁，支持員警行使公權力，所以就算輸了500份雞排，還是有很多人願意加碼，代表認同市警局上訴的決定。

(中時 )