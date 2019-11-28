立法院司法法制委員會今天審查《褒揚條例》，該條例主要是總統褒揚國民立德、立功、立言，貢獻國家，不過條文過時，且過於浮濫，蔡政府任內甚至褒揚了17人，原由竟然是「參預戡亂建國大計」。初審通過版本刪除過時條文，改成「冒險犯難，因公殉職者」及「基於公益，奮不顧身，犧牲生命者」，全案不須黨團協商。

民進黨立委段宜康指出，褒揚條例充滿封建帝王思想，很多內容都過時了，比如第二條列舉受褒揚之理由，其中竟有「參預戡亂建國大計，應變有方，臨難不茍，卓著忠勤，具有勳績者」，而蔡政府3年來竟然還以此條褒揚了17例，質疑這法律已經過時了。

段宜康也提到，馬、蔡這8年來救褒揚了300多人跟法人團體，前任立委往生都會受到褒揚，慈善單位包括慈濟、永齡基金會、張榮發基金會也幾乎都受到褒揚，實在太過浮濫，慈善單位做慈善事業不是應該的嗎？「我死了千萬別給我褒揚，我為什麼需要總統給我褒揚？」

段宜康並指出，日本也會頒發「內閣總理大臣顯章」跟「國民榮譽賞」，30年來國民榮譽賞只頒發了15位，包括導演黑澤明、球星王貞治，而內閣總理大臣顯章則都是體育文化藝術界，沒有半個政治人物跟軍人，40年只有19個自然人跟團體受贈；他強調，就跟諾貝爾獎你不會一年頒出100多個，這樣誰稀罕得獎？因此他主張刪除過時條文，把褒揚資格變嚴格。

現行第2條關於「致力國民革命大業，對國家民族有特殊貢獻者」、「參預戡亂建國大計，應變有方，臨難不茍，卓著忠勤，具有勳績者」等。經委員會討論，修正限於「冒險犯難，因公殉職者」及「基於公益，奮不顧身，犧牲生命者」兩種情況。

此外，褒揚的方式也刪除「題頒匾額」，改為「褒揚方式以明令褒揚為之」。至於現行第6條條文「受明令褒揚人，其生平事蹟得宣付國史館，並列入省（市）縣（市）志」，則因配合國史館組織調整，且因宣揚方式不合時宜，刪除該條文。

(中時 )