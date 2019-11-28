一年一度的紐約梅西百貨感恩節遊行（Macy's Thanksgiving Day Parade）即將在美東時間28日上午9時（台灣時間28日晚間10時）登場，今年將有4顆新巨型氣球亮相，備受矚目，不過氣象預報指出，屆時紐約風速可能過大，氣球升空傳統恐要取消，當中新登場的海綿寶寶氣球體積過大，讓紐約警方好擔心。

第93屆紐約梅西百貨感恩節遊行即將登場，不過氣象局預測，屆時紐約風速可能過大，警方已經警告，可能取消巨型氣球升空的傳統。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約郵報》（New York Post）、《新聞周刊》（Newsweek）、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）等媒體報導，第93屆紐約梅西百貨感恩節遊行即將登場，這是許多美國人感恩節最期待的盛事，每年可吸引數千人到場參與盛會，百萬人守在家中電視機觀看。

迪士尼動畫冰雪奇緣的角色雪寶。（圖／TPG、達志影像）

今年遊行活動由16個巨型氣球、26輛花車、1,200名啦啦隊員及舞者、1,000位小丑及11個遊行樂隊組成，當中有4顆巨型氣球首度在活動中登場，備受矚目，包括護林熊（Smokey Bear）、海綿寶寶與他的寵物蝸牛小蝸（SpongeBob SquarePants and Gary）、穿太空裝的史努比、美國動畫影集「綠火腿加蛋」（Green Eggs and Ham）人物。

新登場的太空史奴比氣球。（圖／TPG、達志影像）

昨（27）日下午，16顆巨型氣球已經充氣完畢、蓄勢待發，現場也已經湧入許多圍觀民眾，等待遊行正式到來。不過氣象局預測，當天紐約風速每小時可達30英里，最大陣風恐高達每小時50英里，依據法令規範，巨型氣球能夠升空的風速為每小時23英里、最大陣風每小時34英里，這些大型氣球到時可能無法如期飛揚，紐約市警察局表示，28日上午將會做出最終決定。

紐約梅西百貨感恩節遊行是美國民眾每年感恩節一大盛事，27日下午，16顆巨型氣球已經充氣完畢、蓄勢待發，現場也湧入許多圍觀民眾，等待遊行正式到來。（圖／美聯社）

其中紐約警方最憂心的是今年初登場的「海綿寶寶與小蝸」氣球，由於體積過大，約達18,000立方英尺，是今年最大的氣球之一，擔心風速過大導致他不受控，警方已經警告，屆時海綿寶寶可能成為最先被消氣的氣球。

皮卡丘。（圖／TPG、達志影像）

警方的顧慮是有原因的，因為1997年就曾發生氣球傷人事件，當時強風導致氣球亂飛，最後壓傷了4個人。

2018年遊行上的海綿寶寶巨型氣球。（資料照／路透社）

1924年舉行至今的梅西百貨感恩節遊行，只在1971年停辦過一次氣球升空傳統，不過民眾也不用失望，就算到時警方真的宣布所有氣球「禁足」，民眾還是有精彩小丑、樂隊、花車表演可看。

2018年梅西百貨感恩節遊行上的雪寶。（圖／美聯社）

(中時電子報)