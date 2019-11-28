環保署於11月27日統籌指揮嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣等南部5縣市與該署南區環境督察大隊，針對露天燃燒與營建工程逸散等熱點出動12架無人機（UAV）以及至少40名稽查人員進行聯合稽查工作，總計共查獲5件營建工程污染逸散、16車次運輸車輛未落實覆蓋防塵網，將依法進行告發與裁處，預估處分金額42萬。

環保署呼籲，民眾應將廢棄物採妥善清理或資源循環等方式處理，切勿露天燃燒，並要求營建工程單位務必依照相關規定做好污染防制措施，以維護共同的空氣品質。

環保署說，有鑑於每年10月至隔年3月之秋冬季節，因受到東北季風夾帶境外污染物、地形或擴散條件不良等因素下，使得空氣品質普遍不佳，特別是南部地區的空氣品質較北部與中部更為嚴峻。因此，該署自今年10月份起，分別於北、中、南三區定期召開「空氣污染跨區合作預防應變小組會議」，以統整各地方環保機關應變作為。

在經過近2個月的運作與規劃下，環保署今日統一調度南部5縣市環保局與該署南區環境督察大隊共出動12架UAV，針對嘉義縣高鐵沿線、嘉義市北新里及荖藤里等二期稻作區；臺南市官田、下營區等稻作區、歸仁區、安南區等果樹燃燒熱點及永康區大型營建工地等；高雄市橋頭區及屏東縣南州、林邊鄉等稻作區域，以及高雄市大樹區、屏東縣里港鄉、高樹鄉、內埔鄉等高屏溪沿岸之河川裸露地及疏濬工程近4,500公頃之熱點區域進行稽查。

環保署指出，依據去年統計資料顯示，南部縣市民眾陳情案件中，有許多是陳情案件是露天燃燒及營建工程污染，因此該署特別聯合調度各縣市與該署南區環境督察大隊，利用UAV靈活度強、安全性高、受自然環境與地形影響小以及巡察視角佳等特點，統一於今日進行聯合稽查工作。

稽查結果顯示，農民已普遍接受多元化處理替代方案，如破碎清運、就地翻耕、添加腐化菌處理農業剩餘資材，本日並未發現露天燃燒情事，然而臺南市環保局在安南及永康區附近發現工地有污染逸散揚塵行為，進行現場稽查作業，發現其違反空污法第23條與32條，依法進行裁罰；屏東縣環保局則在里港鄉查獲2家砂石廠因出廠區沖洗不足違規及16輛砂石車未能落實防塵網下拉足夠長度違規案件，除已現場輔導改善外，亦將彙整不符合車輛資料函送管理單位依合約規定辦理，並依法處分。

環保署特別強調，秋冬季節本是南部地區空氣品質不良之好發期，再加上11月~12月為南部地區稻作收成期，切勿就地焚燒稻草，除污染空氣外，甚至影響行車視線而威脅民眾生命財產安全，並呼籲所有民眾與事業應共同注意空污防制，共同攜手維護空氣品質。

(工商 )