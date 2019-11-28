行政院長蘇貞昌今天表示，蘇花改工程將於明年1月5日全線通車，南迴鐵路電氣化潮州至枋寮段也將於12月23日先行通車，交通部應做好相關測試整備工作，成就國人安全回家的路。

行政院會今天聽取「蘇花改及南迴公路通車前整備工作情形」報告，蘇貞昌在聽取報告後指出，蘇花改的全線通車及南迴公路的拓寬啟用，分別要在明年初及下個月底完工通車，距離明年春節連假還有一小段時間，交通部應確實執行通車前各項整備與宣導工作。

至於未納入蘇花改的「東澳－南澳」等其他路段，以及國道5號銜接蘇花改路段，蘇貞昌強調，目前正進行可行性評估中，待核定後，行政院也會大力支持。

蘇貞昌說，政府藉由環島鐵、公路網的建設與改善，具體落實對東部地區民眾的照顧承諾，同時也把國人帶進美麗的東部地區，讓台灣的美，可以被更多人欣賞與愛護，也促進台灣更加均衡發展。

蘇貞昌說，這幾年來，政府持續加速環島鐵路網及公路網的建設，上個月底院會中，交通部報告「台61線西濱快速公路」，全長300公里的最後一哩路段，明年春節前就要完工通車，今天報告的「南迴公路拓寬」及「台9線蘇花改」，合計共100公里，也分別要在下個月底及明年1月初完工通車。

蘇貞昌說，這兩條山路沿線地勢險峻，工程艱鉅，工期都長達九年，第一線施工人員備極辛勞，交通部、公路總局全體施工團隊，用最專業的態度、最敬業的精神，克服種種困難，圓滿達成目標，成就國人安全回家的路。

蘇貞昌說，我們的道路工程團隊不只精於「做工」，在工程設計上也能注意到融入景觀、生態與環保，且水準已超越國際，例如：南迴公路的安朔高架橋，以「藏橋於林」的概念，讓用路人優游於山林，享受自然景觀；而蘇花改南澳和平段的鼓音橋，則成為彌猴往返觀音溪谷兩岸間的捷徑，形成另一種珍奇景觀。

(工商 )