內政部今日舉辦「高雄橋頭科學園區聯外幹道友情路」動土典禮，原訂行政院副院長陳其邁出席，但是高雄市副市長葉匡時在臉書批評是中央搶功，會在高雄市議會總質詢結束後再選黃道吉日舉辦。陳其邁今日上午臨時取消行程，由內政部次長花敬群代表出席。

營建署日前發布活動通知指出，內政部新市鎮開發基金補助高雄市政府，優先興闢連接中山高速公路岡山交流道的友情路、大遼路及1-2號計畫道路，擇「大吉大利之日舉辦開工動土典禮」，邀請陳其邁、政委張景森等官員與會。

但葉匡時前一天在臉書發文批評：「不知道中央在急什麼？這條聯外道路中央確實有補助高雄，但是是由高雄市主政並發包施工。中央希望做個開工典禮，總要等我們高雄市的議會總質詢結束以後再選個黃道吉日吧？中央卻完全不尊重高雄市，自行開工起來了。問題是，這個工程是由高雄市承辦並發包的，中央怎麼個開工法呢？」

葉匡時認為，這就好像爸爸補助兒子婚禮費用，兒子還在挑選婚禮之日，爸爸就自己跳下來當新郎，兒子真不知道該笑還是該哭 。

行政院28日一早發布通知，陳其邁因故不出席橋頭科學園區聯外道路開工典禮。

花敬群於開工典禮現場表示，新市鎮的發展已全面啟動，對於葉匡時在開工典禮前一晚發臉書阻擋的突兀行為，及高雄市政府無視民眾對道路開闢的期待而刻意延宕、缺席，深表遺憾，並表示：「政府施政不能因市長請假就停擺」。

內政部表示，友情路是高雄橋頭科學園區未來主要的聯外交通動線，對於解決當地廠商物流或民眾人流的問題有相當大的助益，拓寬工程相關經費均由新市鎮開發基金支應，顯示中央積極協助高雄推動地方建設的誠意與決心。

高雄市政府既已完成發包作業，自應儘速擇期辦理開工事宜，以議會開議無暇辦理動土，易衍生民眾對政府的不信任，因此營建署接手辦理動土典禮，積極協助市府推動地方建設。對於高雄市政府置身事外，內政部感到遺憾。

行政院於107年8月、9月召開高雄橋頭科學園區開發案協商會議討論聯外交通事宜時，即指示友情路拓寬工程由新市鎮開發基金全額補助，請高雄市政府協助工程規劃、設計、發包及施工事宜，並定於今年底辦理動土典禮，展現政府重視高雄發展及推動科學園區建設的決心。當時高雄市政府工務局出席代表均表示全力配合，並協助辦理本拓寬工程之土地徵收、補償、規劃、設計及發包等作業；其中土地及地上物補償費約4.4億元，已向營建署申請並經撥付完成；另工程經費8,498萬，亦由營建署全額補助，並於10月完成發包，11月5日與施工廠商完成訂約。

(工商 )