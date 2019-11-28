民進黨執政團隊全力輔選立委洪慈庸（中），遭藍營市議員質疑「行政不中立」、「濫用行政資源」。（王文吉攝）

力拚連任的無黨籍立委洪慈庸日前參加潭子聚興產業園區動土典禮，媒體報導台中市政府新聞局發布的官方照片「沒有洪慈庸」、「有出席、被消失」，引發支持者不平之鳴。洪慈庸對此深感無奈，並強調，有沒有出現在照片裡不是重點，而是不可抹滅有出力的民代。

國民黨議員賴朝國對此不以為然，他表示，地方上很多民眾都說洪慈庸當選後看不到人，故意炒做這個話題讓媒體報導，是把地方建設動工典禮當景點照片打卡？還是因為沒看到人，所以照片一定要有妳才能「刷存在感」？

洪慈庸28日與前行政院長賴清德參拜潭水亭觀音媽廟，被媒體問到「出席市府活動被排擠」。她表示，本來自己沒有發現，因收到民眾截圖反映，最近市府公開的市政行程，她有在現場，照片卻被截掉，讓她不存在行程裡面，媒體詢問她看法，除了無奈還是無奈。

洪慈庸認為，有沒有在照片內不是重點，對於地方建設，不管是前市長林佳龍的努力，還是各級民代的推動都是不可抹滅；選舉要選得有格調，大家有付出過應該要有所認同，沒有必要做這樣的行為，除了無奈還是無奈。

媒體追問「市府解釋當天有20多張照片發布在官方網站，只有一張因角度問題沒有拍到，其他照片及大合照都有洪慈庸」。對此，洪慈庸重申，自己不太在意有沒有出現在照片裡，是民眾反映及媒體觀察到的現象，對她個人而言沒有什麼意見，「如果大家有一些反映，問我的意見，我就大概表達一下我的無奈啊…」

國民黨籍市議員賴朝國指出，聚興產業園區在林佳龍任內4年和洪慈庸立委前3年沒有成果，盧秀燕上任才重新和台糖針對土地進行簽約等相關事項，並順利動工，其間洪大立委也沒見到想要幫忙的身影。卡盧不成反蹭盧，蹭盧不成就出來「盧」，想要收割盧市府的政績，才是個人從政20年來看過最厲害的「割稻委」。

賴朝國說，前市長林佳龍任內地方動工活動，不只沒邀請國民黨選區內的議員來參加，還跨區請民進黨其他議員來，這種行政不中立就沒聽當時還在時代力量的洪委員批評、譴責，現在依附民進黨一起來卡盧，就是心中只有選舉，沒有地方的表現。

賴朝國還抨擊，蔡英文帶執政團隊周周來輔選，擺明行政不中立，林佳龍把山手線當成洪慈庸爭取的政績，結果被交通學者打臉「錢坑建設、政治凌駕專業」，不就是他自己說的用國家資源輔選很「見笑」。

(中時 )