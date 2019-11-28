苗栗縣農業處2020年桌曆以畫家丘璦珍的作品為封面，畫中的石虎栩栩如生。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣農業處「填問券、送石虎桌曆」活動，限量100名，不到2小時即發送一空。（摘自網路問卷頁面）

苗栗縣政府農業處宣傳業務成果，每年均會印製保育桌曆，加強民眾對野生動物保育的觀念，今年桌曆由苗栗在地美女畫家丘璦珍，無償授權6幅石虎畫作供縣府使用，描繪出的石虎栩栩如生，農業處28日上午8點起，開放「填問券、送桌曆」活動，限量100名隨即秒殺。

專精水彩、油畫的丘璦珍，創作多以台灣寺廟建築、神祇形象為題材，有感於石虎保育的重要，她決定善盡社會責任，花費9個月時間投入石虎創作，除了自印桌曆義賣，也精選6幅作品授權苗栗縣府宣傳使用。

農業處28日上午8點開放填寫保育常識問卷，前100名完成網路問券者，可免費獲得限量石虎桌曆，活動反應熱烈，桌曆不到2小時就發送一空，民眾殷切期盼縣府能夠加碼，不過礙於印製期程已定，若線再加碼印製恐怕要等到年底，自然生態保育科表示，目前無加碼印製的規畫。

自然生態保育科科長張葦表示，石虎桌曆詢問度高，縣府每年均會印製，內容涉及自然保育業務的推廣與宣導，希望透過桌曆的發送，讓民眾更貼近保育，今年雖無加碼可能，明年仍有機會看見丘璦珍老師的畫作；2020年桌曆預計於12月10日公告領獎名單，12月11日開放民眾來領取。

(中時 )