前總統陳水扁今在官網表示，2020年台灣總統立委選舉投票率應不會高過2016年的66％。親民黨宋楚瑜支持度還會減少，不易維持3席立委。國民黨韓國瑜再差，得票率不會輸給2016年朱立倫的31％。民進黨蔡英文支持率要超過前總統馬英九2008年的58％，有其難度，當選連任應無大礙。

他說，香港區議會選舉結束後，台灣民意基金會最新民調顯示，蔡英文總統支持度以55％勝國民黨總統參選人韓國瑜的26％。

陳水扁說，在政黨的認同度，民進黨高出國民黨20％，支持度也多出10％；如果明天投票，蔡英文將以62％得票率大贏韓國瑜400萬票，民進黨立委席次有機會超過70席。

他表示，此民調另顯示距投票日不到兩個月，65％選民已決定投票對象，33％還未決定。民進黨認同者已決定的高過國民黨認同者。中性選民已決定者36％，但高達60％未決定。

(中時 )