喬治傑生（Georg Jensen）每年在年底登場的HERITAGE年度項鍊，向來深受忠實粉絲的喜愛，項鍊象徵該年度最值得紀念的美好時光，足以永久留存、世代傳承。今年2020年喬治傑生年度項鍊以新藝術風格的立體葉脈花圈環抱主石為意象，主石有紫龍晶、黑珍珠母貝、紅玉髓和純銀等多種選擇，並為台灣市場推出一款全球獨賣的純銀蜜桃月光石年度項鍊，嬌寵台灣VIP。
於1988年推出的喬治傑生HERITAGE年度項鍊，是從創辦人喬治傑生的手繪設計圖稿尋找靈感，由於每年款式都不相同，全系列商品包括鍊墜、耳環、夾式耳環，以硫化純銀材質搭配年度精選寶石，結合手工雕琢工藝，重新品牌原創設計，由於高CP值、售價親民，吸引不少忠實粉絲每年定期上門選購。
今年的年度項鍊總共有5種款式，高貴稀有的紫龍晶傳遞慈悲、靈性、溫暖的正向能量，曖曖含光的黑珍珠母貝象徵無私奉獻的堅毅精神，色澤飽滿的紅玉髓則代表豐沛生命力，整只鍊墜以純銀打造的款式則完全展現古典美感，充滿藝術品味。至於台灣獨賣的蜜桃月光石，則代表恬靜柔美的生命能量，由於月光石又稱戀人之石，有守護幸福的寓意。
(中時 )
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