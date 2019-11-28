高以翔猝逝，他的粉絲十分不捨，今天（11月28日）早上主動在浙江寧波，高以翔錄製《追我吧》時，最後倒下的地方舉行追悼會，現場來了很多粉絲，並以全體粉絲的名義送上1000支黃白菊。
趕到現場參加的粉絲痛哭不止，沉痛悼念偶像，他們把高以翔照片拼成心型，貼上對他想說的話；粉絲寫有留言的追思卡也掛滿附近的樹上，以表達對他的思念，也有粉絲在他倒下的花壇前放花束，卡片上寫著「願在天堂的你，享受一世的溫柔」、「再見啦瀝川，再見了高高！」
高以翔猝逝。曾和他合作《101次求婚》的林志玲難不捨，27日在微博難過發表悼文，她和老公AKIRA幫放浪兄弟的師弟團「三代目J Soul Brothers」（JSB）新單曲《凜冬天空 ／ White Wings》拍攝的25分鐘微電影，取消宣傳行程，深夜直接在YouTube上線播出。今天早上她也透過「志玲姊姊慈善基金會」官方臉書宣布，預定12月1日舉行的每月義賣會延後1周舉行。
(旺報 )
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