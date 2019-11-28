70歲的井田製藥董事長柯朝枝歲末送暖，28日捐贈總值達30萬元的保健品及加菜金予中華民國身心障礙職能就業協會，該協會理事長陳中義偕同12位清寒的肢體障礙者代表接受，陳中藥表示，身障者長年坐輪椅無法運動，四肢筋骨容易退化，井田捐贈保健品相當實用。

柯朝枝也是台中市行善團協會創會理事長，長年致力於公益活動,柯朝枝表示，七歲喪母，家境貧困，身體孱弱，最能感受弱勢家庭無力治病的困苦，發願要行善濟世 ; 早期人家僅能服用青草藥或家庭藥包救急之窘況，深刻烙在腦海，當年即是體認到這種從簡治病，效果不彰且副作用連連的問題，才立願毅然投入藥廠，從基層業務做起，一路打拼、克勤克儉，如今已做到名列同質性國資藥廠前十大的藥廠，始終未忘初心，發願製作好藥造福社會，多次獲選台中市優良廠商金手獎的殊榮。

柯朝枝說，因緣際會認識身心障礙職能就業協會理事長陳中義，獲悉有很多身障會員，因長年坐輪椅又無法運動，四肢筋骨逐漸退化萎縮、障礙加重，有人無法工作，有人連日常起居都無法自理。尤其秋冬季節，天氣寒涼，腿腳不方便的肢障者，筋骨酸痛難耐，他既然是藥品製造商，本著取之於社會,用之於社會的精神理念，此次捐贈保健藥品給需要的人，希望能減緩他們的病痛不適，也希望拋磚引玉，引發更多企業關懷弱勢救助貧困。

陳中義指出，該協會有200多名會員，為培訓身障者一技之長，協會雖然開辦咖啡烹調、烘焙等技藝班，但謀職不易，尤其年齡大者體能衰弱者，工作更難尋，僅靠政府補助過日子，根本無力購買高端藥品保健品，四肢嚴重萎縮者甚至出不了大門。

陳中義感謝井田製藥是國際知名藥廠，善心捐贈顧膝蓋保骨本等保健品，還附捐加菜金，對身障者朋友最為實用，大家都非常的感恩。

(中時 )