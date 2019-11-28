「浩角翔起」已婚成員阿翔，今年6月被抓包當街激吻好哥兒們謝忻，事後兩人為婚外情道歉並停工，正宮Grace最終選擇原諒，回收腥夫阿翔，事隔5個多月，Grace突然在社群網站高喊「我自由了」，搭配多張在異國拍攝、穿著火辣的美照，且老公阿翔並未在身邊。

「浩角翔起」成員阿翔。(中時資料照片)

Grace在回收阿翔之後近半年，昨突然於臉書貼出一系列出遊照，照片內容顯示她去了新加坡，而身旁沒有老公阿翔陪伴，反之是一群閨密好姊妹，照片中的Grace紮起了丸子頭顯得年輕有活力，還換穿多套衣服，幾乎都是搭配短裙，其中更有一張換上倒V剪裁黑皮裙，大秀修長美腿，火辣身材很難想像她是三個孩子的媽。

隨著一系列辣照，Grace寫道：「Ya！呼～我自由了」，但表示這回跟姊妹出遊很開心，卻一出門就想念3個小孩，笑稱自己是「老媽子」，心繫「心頭肉」這件事卻是一生一世不會改變的，還接著分享出國時打電回家跟孩子們的對話，但卻沒提到老公阿翔，Grace稍後又發一文，照慣例配上美照，寫下「珍惜身邊那些不問傷口，等待你開口前，能願意靜靜陪伴的-友誼」，表這是引用小嫻的文章，來表達自己的心情。

(中時電子報)