馬姓失智老翁口音重，警方跟他比手畫腳進行溝通。（台中清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市沙鹿9旬馬姓失智老翁，日前深夜在家跟妻子嚷嚷說，「爸爸回來了，我要去巷口接他回家」，於是便獨自離家外出，他走到一戶民宅內站在門口，口中唸唸有詞，清水警方獲民眾報案後立即馳援，最後查出身分將他護送返家。

馬姓老翁太太向警供稱，先生有失智現象，其父親去世約70年了，21日晚上，先生直說爸爸回來了，他要去巷口接他然後就獨自外出，因先生時常會在家附近走動，再自行回家，所以當時她不以為意。

清水警分局指出，明秀派出所副所長張佑誠及警員楊文政獲報到場後，由於老翁因鄉音太重，警方及在場人都無法得知姓名、年藉，經幾番比手劃腳及紙筆溝通，終於得知姓氏及年紀，但仍無法清楚知道完整名字，只好先將他帶回所休息。

警方查出老翁身分後將他安全護送返回，老翁還拍了年輕員警肩叮嚀說「好好讀書！」下車後還脫帽行舉手禮及鞠躬禮。

張祐誠提醒民眾，若是家中有經常或可能會走失之老人或孩子，可以在其手上配戴防走失手環或是在衣物繡上名字與緊急聯絡人電話，才能夠更快速讓警方正確掌握迷失民眾的身分，並及時通知家屬。

(中時 )