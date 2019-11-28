彰化縣長王惠美(右5)與農業處長邱奕志(左4)，彰化縣肉品市場總經理施明哲(右1)等地方紳士，一起推廣「彰化健康豬肉」。(吳建輝攝)

消費者只要在有懸掛或貼上「彰化健康豬肉」標章標誌的肉攤或超市，都可以買到彰化健康豬肉品。(吳建輝攝)

彰化縣政府推動「彰化健康豬肉產品計畫」，導正養豬戶減少動物用藥，加強自衛防疫衛生管理工作，也訂定「彰化健康豬肉獎勵要點」，縣內共有70家養豬場、12家肉商專賣店與12位承銷人通過認證，28日彰化縣長王惠美親自頒獎獎勵，也換上廚師裝現場展現廚藝，推廣彰化健康豬。

彰化縣長王惠美換上廚師裝，化身「阿美師」展現廚藝，現場烹調以彰化健康豬為底的「高麗菜炒肉片」，還有外銷到日本的冷凍水餃，另外也展示豬腳、香腸及各式優鮮肉品，未來消費者購買時只要認明「彰化健康豬肉」標章，就能買得安心吃得安心。

彰化縣飼養的豬隻約為77萬1千頭，占台灣約14％，僅次於雲林及屏東，為全國第三多，為提升養豬戶形象並增進農民權益，積極推廣無瘦肉精、無藥物殘留的「彰化健康豬肉」，經檢驗無藥物殘留且符合安全衛生規定才能夠拍賣上市，販售肉商與承銷人也需符合環境衛生規範，才能將衛生健康的優質豬肉交到消費者手上。

王惠美說，彰化縣是畜產大縣，為了讓民眾吃得健康，推廣標榜沒有瘦肉精或相關用藥的健康豬，也努力將縣內的農特產及畜產品進行加工加值動作，目前全台8百多間全聯及38間楓康超市都有上架，消費者只要在有懸掛或貼上「彰化健康豬肉」標章標誌的肉攤或超市，都可以買到彰化健康豬肉品。

(中時 )