民進黨立法院黨團本周一提出《反滲透法》草案，明天立法院會將逕付二讀，今立院內政委員會舉行《反滲透法》公聽會，台灣團結聯盟不分區立委參選人周倪安、潘厚勳、高基讚今在立法院群賢樓外召開記者會，呼籲民進黨團本會期盡速通過《反滲透法》，國民黨則不要當中共同路人杯葛法案。

周倪安指出，去年地方選舉，證明中共對台發動滲透的效果，民進黨本屆立法院席次過半，應盡快通過《反滲透法》等抗中保台法案，對於民進黨立拚本會期三讀通過，台聯表達強烈支持與肯定。

高基讚表示，台灣最大問題是內部不團結，內部隱藏許多「抓耙子」滲透與分化台灣，台灣一定要把這些人抓出來，否則不僅台灣有危險，高技術恐會流到中國，影響高科技國家與台灣合作與生產，民進黨如今擁有國會過半席次，應盡快通過《反滲透法》等抗中保台法案。

潘厚勳說，以往以反共為大業的國民黨，現在竟甘願做中國英犬，毫不掩飾擔任中國同路人，企圖將統戰及滲透直搗國會，呼籲反對接受「一國兩制」的台灣民眾，以香港為戒，不僅支持《反滲透法》立法，明年選舉用選票防堵中共代理人進入立法院，教訓吃裡扒外的紅色政黨。

(中時 )