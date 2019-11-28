俄最新636.6型基洛級潛艇

一向在潛艇靜音技術上有獨特技術優勢的俄羅斯最近又有新型潛艇服役，日前俄國海軍在聖彼德堡海軍上將造船廠舉行最新式的636.3型基洛級常規潛艇服役儀式。這艘編號B-274的「堪察加─彼得巴甫洛夫斯克」(Petropavlovsk-Kamchatsky)的基洛級潛艇因其絕佳的靜音技術，被北約組織稱為「大洋黑洞」，曾在美日印演習中「擊沉」美軍核潛艇的印度潛艇就是這款基洛級柴電潛艇較早的型號。

據《俄羅斯潛艇》雜誌網站報導，俄海軍25日在聖彼德堡海軍上將造船廠為最新的636.3型基洛級常規潛艇B-274堪察加─彼得巴甫洛夫斯克號潛艇舉行了服役儀式，在艦上升起俄國國旗與海軍軍旗後，該潛艇正式加入俄海軍序列。這艘潛艦將成俄太平洋艦隊的一員。

俄羅斯海軍最新636.6型基洛級入役儀式，它因優越的靜音技術，被北約組織稱為「大洋黑洞」。（圖／俄羅斯潛艇雜誌）

俄媒《衛星通訊社》指出，636.3型是目前俄海軍最先進的基洛級柴電潛艇，長期以來基洛級因其出色的靜音性能而被西方稱為「大洋黑洞」。不久前美日印3國在孟加拉灣進行聯合軍演時，印度海軍的一艘636型基洛級潛艇神不知鬼不覺的進入了攻擊陣地，並用魚雷「擊沉」美軍一艘洛杉磯級潛艇，為國防軍事界與戰略研究人員所津津樂道。

據報導，這次服役的636.6型基洛級潛艇是經過升級後的最新型號，艦上配備有射程可達4500公里的「口徑」(Kalibr)巡航導彈。636.6型基洛級潛艇在水下航速為20節，總自持力可達45天，總航程可達7500海里。

俄海軍近幾年來潛艇發展較其他海面艦艇更快速，各種新型潛艇加速量產，以新最的636.6型基洛級為例，目前的聖彼德堡的海軍上將造船廠就有數艘同時在動工。俄海軍總司令葉夫梅諾夫表示，於月初同時開工的2艘636.3型基洛級潛艇都將列裝於俄海軍太平洋艦隊，顯示俄海軍的潛艇製造技術與量產能力正處於前蘇聯瓦解後的新高峰。

俄媒指出，升級後的636.6型潛艇可以攻擊水下、水面和海岸邊的目標，通訊設備也獲得升級，蓄電池也有大幅改善。由於使用了非貫穿式可抽出設備，艇員的活動空間擴大。它在借助海洋自然聲響的掩護下發現遠距目標，發現敵方目標的距離比敵人鎖定自己的距離遠2-3倍。

(中時電子報)