新竹市「108年蔬食料理訓練班第02期 」訓練班近日順利結業。（陳育賢攝）

新竹市「108年蔬食料理訓練班第02期 」訓練班結業，30位學員們自今年8月起完成了48小時蔬食料理理論與實做訓練。（陳育賢攝）

此期蔬食料理訓練班，讓學具習得泰式酸辣鮮素湯、素麵線糊等31道料理。（陳育賢攝）

由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市總工會辦理負責訓練的「108年蔬食料理訓練班第02期 」訓練班近日結業，學員們自今年8月起完成了48小時蔬食料理理論與實做訓練，未來除可考取證照可創、就業，創造在地就業機會。

新竹市總工會理事長莊鑑川表示，所有從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的30位學員，都至少完成48小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為各職業創業者或從事人員。

此次開班的是「蔬食料理訓練班第02期 」，課程內容是指導學員勞工安全與食品安全衛生、挑選食材知識以及環境器具保養知識等專業。

技能指導則包括實做料理蠔油猴頭菇、素羊肉沙茶炒麵、宮保豆腐、當歸藥燉素肉湯、麻辣素臭豆腐、香菇素筒仔米糕、椰汁香芋西米露、百寶香菇酥盒、番茄素拉麵、鮮蔬炸山藥 條、香椿素麵、芝麻素脆鱔、栗子燉飯、素齋香滷味、泰式酸辣素湯等共計31道蔬食菜色的技巧能力養成。

至於學習成效則希望運用知識及學會31道作品專業技能，讓學員成為複合式廚師或自行創業，並發展學員溝通協調、創新、危機處理、學習發展、經營全面思考等能力，協會並鼓勵學員參加測驗獲取證照。

新竹市總工會是於2018年9月23日通過TTQS銅牌展延評核，核心訓練包括勞動法勞動法規類、勞資調解類；觀光休閒產業的領隊、導遊、導覽、行程規畫；專業技能的手工藝技術類、精緻農業、西式餐、烘焙、中式西餐；專案訓練的自辦訓練、委辦訓練等。

(中時 )