民進黨立委李俊俋今日上午於立法院內政委員會舉辦「反滲透法公聽會」。民進黨立委管碧玲出席公聽會並表示，外界懷疑這部法律是綠色恐怖，那就是懷疑我們的司法是綠色恐怖的司法。那是用戒嚴的眼光來看待整個刑事偵查的司法程序。

管碧玲說，民進黨的「反滲透法」草案，主要規範僅政治獻金、遊說、影響選罷法等行為。若說是綠色恐怖，那是令人不以為然的。

國民黨立委曾銘宗也出席公聽會，代表宣布國民黨立院黨團立場。曾銘宗說，假設這個法案是有助國安、防止敵對勢力滲透的前提下，國民黨會舉雙手贊成。但曾銘宗指出，這個法案影響層面過於重大，卻未見行政院提出版本，且民進黨為何不願多召開幾場公聽會，就要逕付二讀，不願交至委員會審查。

曾銘宗也當場要求，行政院必須提出政院版「反滲透法」草案，充分討論，不要重蹈「一例一休」勞基法修惡造成雙輸局面。

曾銘宗另指出，民進黨版的「反滲透法」，創造了很多不確定的法律概念，滲透來源包山包海，也缺乏救濟手段，容易導致民眾陷入無止境的刑事纏訟困境，對人權保障遠遠不足。

曾銘宗表示，國民黨的立場有二，第一，要求行政院提出政院版本，第二，版本要送至立法院相關委員會審查。曾銘宗說，若因此導致立法院本會期延會，國民黨會奉陪到底。

(中時 )