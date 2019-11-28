前璞園球星毛加恩將在明（29）日與造型師未婚妻羅雯舉行婚宴，不料好友兼伴郎高以翔卻在婚宴兩天前，參加陸綜錄影驟逝，讓他們悲痛欲絕，目前傳出婚禮將照常舉行，羅雯也在IG上寫下「你怎麼可以錯過我們的婚禮」。

前璞園球員毛加恩（左）明日大婚，伴郎高以翔離世，擬為他留位子觀禮。（圖／翻攝自毛加恩臉書）

毛加恩和造型師女友，上週才開心文定，兩人身穿大紅龍鳳褂喜慶訂婚，本來將和親友迎接本週的大婚，沒想到遇上好友的驟逝，原定高以翔將擔任伴郎，與郭雪芙等人組成伴郎伴娘團，如今少了他，成為大家心中的痛。

藝人毛加恩23日下午舉行文定之喜。（圖／翻攝自毛加恩臉書）

毛加恩昨晚也心碎發文本來還相約2月份一起滑雪，約好要一起變老，沒想到高以翔竟然這麼早就離開，「我心都碎了，難過到無法言語」，並表示高以翔永遠都是他最親愛的兄弟，期待有天兩人可以再一起喝杯威士忌，最後希望高以翔能在天堂安息。

毛加恩與羅雯穩定交往兩年多，如今將在明日步入禮堂。（圖／翻攝自毛加恩臉書）

據《東森新聞雲》報導，毛加恩夫婦將會在明日中午舉辦基督教儀式，晚上則宴請親友，席開55桌左右。黑人陳建州與范瑋琪夫婦也將會出席。

(中時電子報)