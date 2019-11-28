賈靜雯不捨問藝人敬業換來什麼。（圖／翻攝自賈靜雯AlyssaChia臉書）

袁弘發文強調工作人員常比藝人辛苦。（圖／翻攝自袁弘微博）

張雨綺希望能規範好工作規章。（圖／翻攝自張雨綺微博）

高以翔27日凌晨在大陸寧波錄製《追我吧》不幸過世，外界推測原因為現場無急救人員、沒掌握黃金急救時間、過勞工作等有關。對此，不少星友都發表了心聲，繼昨天炎亞綸指出「馬後炮型虛偽社會」，並轉發自己兩年前發文指出早提過演藝圈過勞現況後，賈靜雯也難過說：「藝人的敬業換來了什麼⋯誰來保護⋯」。

賈靜雯昨發文痛問「藝人敬業換來什麼」，「今天除了震驚還多了許多的不捨與難受⋯可以想像的到他的家人及身旁愛他的人有多麼的心痛與折磨⋯⋯今日，真的不好過⋯」。對此，網友紛紛回應：「所以自己要照顧好自己，工作重要還是要休息，很震驚」、「真的很令人不捨！他家人一定悲痛至極」、「真的不解，也不捨，很難過，敬業換來失去寶貴生命」。

而大陸男星袁弘昨則發文說是悲傷的一天，「從我入行到現在16年，目前也只是部分演員能與劇組或節目組簽約12或14小時工作時間，大部分演員和工作人員沒有保障。其實除了演員，有時候工作人員更辛苦。」盼望未來能做到「部分和國際接軌」，將工時縮短到10或8小時。「星女郎」張雨綺也表示：「除工作時間還有工作環境的甲醛污染，還有各種不合理異想天開的危險拍攝方案，威亞、爆炸、網絡暴力……能不能徹底規範！」

(中時電子報)