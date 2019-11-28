不服國賠判決，退警甚至運員包圍行政院。（陳鴻偉攝）

台北市警察局28日指出，有關太陽花學運國賠案，經與律師研議後，認為判決尚有許多爭點及法理需要釐清、確認，市警局已在上訴期限屆滿前，正式提出上訴。

北市警局表示，對和平非暴力的集會遊行，北市警方以最大容忍態度，包容理性抗爭。但太陽花學運份子當時在行政院違法集會，他們以鐵橇、油壓剪破壞公署，強行闖入，已逾越合理的集會，影響社會秩序甚鉅，警方當時也採取先勸離、再抬離的「漸進式」驅離，自有其正當性，屬於依法令之行為。

本件事涉及重大公共安全與社會秩序，法院認為警方執法應符合「比例原則」，但卻忽略了警察的「即時裁量權」，也就是執法人員第一時間到達案件現場時，根據現場狀況判斷的處理權限。

驅離行動造成民眾受傷，但也有多名員警也受傷，受傷原因更具多樣可能性，更有當事人表示是混亂中被旁邊人打傷的。

就有張姓民眾證稱，他原本到淡水遊玩，晚間經過行政院後門，他跟著進去看熱鬧，後來碰上警方的驅離，混亂中他自己摔倒撞到路邊牆角，頭破血流，離開時現場媒體朝他猛拍、訪問，他一時不知如何應對，才說被警察打傷。檢視本判決10件個案之證據，市警局認為無法只以學生有人受傷，就認為是警方逾越比例原則所導致。

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市警局表示，為釐清員警執法比例原則與過當之認定，經由提出上訴進一步釐清責任分際，本判決公布後，警方陸續接獲市民、網友正反面各種意見，本局身為執法機關，上訴為憲法訴訟基本權之核心價值，希望藉由此次上訴機會，透過法庭論證，討論警察執法分際的「合法性」及「正當性」，以利警察日後執法基準與判斷。

(中時 )