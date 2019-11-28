任職大學的蘇姓男教官今年5月間因陸籍已畢業女學生正要搭機離台，2人離情依依，女大生雙手環抱教官肩頸，頭靠在肩膀上，有如情侶分離你儂我儂，遭元配錄影提告侵害到配偶權並求償200萬，士林地院勘驗錄影畫面，認定舉止已經逾越一般男女情誼，判決須賠償妻子10萬元，可上訴。

蘇與妻子結褵17年，育有一對兒女，因他在大學擔任教官，管理宿舍時結識大陸籍女大生，今年5月9日準備離台，在桃園機場互相擁抱、教官撫摸女大生小腿，並牽手漫步，元配認為已經超越一般朋友情誼，控告先生侵權並求償。

蘇辯稱，女大生畢業1年，2人鮮少聯繫並無不倫之情，今年5月女大生來台，返回大陸前因不捨在台的人事物，情緒突然激動起來，她不知所措，才會用手安撫情緒，並沒有其他的動作。

但法院勘驗影片，畫面中男女擁抱、牽手、撫摸等動作有如熱戀中的情侶，已經侵害元配的配偶權，判決蘇要賠償罹患憂鬱症的元配。

(中時 )