憲兵指揮部日前在臉書粉絲團預告，今天下午將播出的莒光日保防單元劇「佈憲」文宣照片中，遭壓制的匪諜神似總統選人韓國瑜而引起朝野批評有影射之嫌。憲指部下午將廣邀媒體觀看這場被譽為「史上最盛大莒光日教學首映會」釋疑，據了解，雖然憲兵強調這是去年破獲的真實案例，影片也並未出現照片中禿頭藍襯衫主角，但宣傳照引起的行政不中立爭議，短期內恐難以平息。

據了解，這場「史上最盛大光日保防單元劇首映會」，播放的保防劇是依據屏東憲兵隊去年２月偵破，一名於國防管理學院退役的藍姓中校，遭大陸吸收在台蒐集情報的一起共諜案，涉案的藍姓退役中校外表就是禿頭，身形微胖。

藍姓中校畢業於國管理學院，軍旅生涯幾乎都在該單位走完。退役後前往中國，卻因缺錢被大陸國安單位吸收，加入共產黨後返台涉嫌發展組織，回台找昔日同袍，涉嫌發展組織，並提供軍方人員名冊，包括尉級、校級和將軍等名單，遭憲兵布線兩年監控後收網逮捕。

不過即使憲令部不斷澄清這齣保防劇是改編自真實案例，劇中也並未出現照片中「藍衣禿頭男」，昨晚甚至還下令官兵要將個人臉書上的封面照片，一律換成以總統府當背景，上有「我愛我的國家，我是軍人，我行政中立」字樣的照片來粉飾。

憲兵至今只是解釋，在製作保防單元劇時，模擬藍姓嫌犯實際案例角色，並沒有影射政治人物。不過但劇照中的人物實在「寫實得過頭」，在距離選戰剩下一個多月前間，應該要有高度的敏感性，當初劇照審核時就該顧慮到政治效應。

(中時電子報)