今年在U18世界青棒賽中華隊余謙投出150公里速球，壓制美國隊，力助中華隊贏得暌違9年的冠軍，並且拿下大會MVP，不過，余謙卻不是弟弟的偶像，被嫌棄只會投球、不會打擊。

參加關懷盃棒球賽的台東錦屏國小少棒隊有位余磊是今年U18世界青棒賽MVP余謙的弟弟，正為自己在球場上三振對手而開心，余磊說，他不欣賞二哥余謙主要是未來要成為投打「二刀流」的好手。

余磊雖然不把二哥當做偶像，但是仍會請教哥哥教他投球動作，尤其教他投球時手不能在中途就放球，要到肩膀前面才能放、然後球要扣緊一點才有尾勁。

現為5年級的余磊未來那要步上二哥的腳步，成為一位好球員，有趣的是余磊的棒球偶像竟是中職中信兄弟隊張志豪，而不是自己的哥哥余謙，就算余謙拿到世界青棒MVP也難以吸引他。

余磊說，他覺得張志豪擁有很好的「雷射肩」，因為他的二哥只是投手而已、不會打擊，而他未來要成為「二刀流」的球員，要投也要會打。

余磊已有3年球齡，最怕打球之前的做操，拉筋拉到快撐不下去，他覺得打球不會辛苦，只要認真打球就好了，余磊表示，哥哥鼓勵他不要放棄要繼續下打去。

(中時電子報)