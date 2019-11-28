澳洲共諜案爆出王立強受審影片，民進黨主席卓榮泰先是大家要支持國安系統查清楚，不是到處設防火牆。至於民進黨立委李俊俋舉辦「反滲透法公聽會」。出席的國民黨中央政策會副執行長吳育昇表示，現行的國安五法修正後即符合國家需求，而民進黨急著要通過的「反滲透法」根本是台灣版的麥卡錫法案，甚至更粗暴。

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

(中時電子報)