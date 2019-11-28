大政治大爆掛-無色覺醒》王立強受審影片曝光 綠委,側翼即刻帶風向 14:152019/11/28 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆掛-無色覺醒》 王立強受審影片曝光 綠委,側翼即刻帶風向 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲共諜案爆出王立強受審影片，民進黨主席卓榮泰先是大家要支持國安系統查清楚，不是到處設防火牆。至於民進黨立委李俊俋舉辦「反滲透法公聽會」。出席的國民黨中央政策會副執行長吳育昇表示，現行的國安五法修正後即符合國家需求，而民進黨急著要通過的「反滲透法」根本是台灣版的麥卡錫法案，甚至更粗暴。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #王立強 也許您會感興趣 推薦閱讀 「間諜」王立強？2016年在福建被判詐騙罪！ 09:232019/11/24 兩岸 陸特工叛逃澳洲？滿滿電影感完整劇情 終於曝光！ 14:252019/11/24 兩岸 快評》烏龍共諜案為何選澳洲？ 18:452019/11/24 政治 大陸認證詐騙犯 騙到澳洲成特工 04:102019/11/25 兩岸要聞 民進黨暗喜又撿到槍 一天就膛炸 04:102019/11/25 政治要聞 陸公布王立強受審認罪影片 自稱法律意識淡薄 20:382019/11/27 兩岸 王立強受審曝光 蔡正元諷小英、CIA合導賤諜爛戲 21:392019/11/27 政治 王立強詐騙受審 陸媒公布影片 04:092019/11/28 話題觀察 陸媒公布受審影片！王立強案 騙子變間諜 04:102019/11/28 政治要聞 王立強是化名？參與共諜案查證專家親自闢謠 09:322019/11/28 國際 政治熱門新聞 蔡英文高民調哪來的？網友曝光電話內容：太扯了！ - 政治 最新民調出爐 韓國瑜支持度 竟創紀錄！ - 政治 第一個女人是不是李佳芬？韓回答讓全場捏冷汗 - 政治 韓冰有帶男友回來過嗎？韓國瑜答案讓人心碎… - 政治 韓國瑜講出選戰最大禁忌？李正皓喊：完了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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