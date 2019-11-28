味全龍擴編選秀結果，原訂下午3點公佈，提前到2點前就宣布，根據聯盟公告，龍隊共選Lamigo桃猿捕手江忠垣、中信兄弟野手曾陶鎔、富邦悍將左投羅華韋、統一7-ELEVEn獅投手廖文揚等四人，要在今年年底前完成轉隊。

此為中職史上第一次擴編選秀，龍隊可從其他四隊30人保護名單、近2年選進新秀外，可挑選1人。4位選手明年要隨著味全龍隊打二軍比賽，龍隊要各支付被選中球員原球團300萬元轉隊費。明年龍隊有第2次擴編選秀機會，要從各隊再至少選擇1人，不過明年保護名單縮小至18人，可以選擇的球員更多，相對的轉隊費提高至每人750萬元。

中信兄弟曾陶鎔2016年曾獲二軍年度打擊王，2017年獲得上一軍機會後，上半季狂敲14轟，被稱為「陶鎔大帝」，並締造中職首位連4打席(跨場)敲出全壘打的球員，也是史上首位2天內敲出5支全壘打的選手。不過下半季成績不佳，一年內經歷大起和大落，近2年較少獲得一軍出賽機會。

而獅隊廖文揚今年已32歲，效力獅隊9年，轉隊至味全龍隊後將成為全隊最年長的投手，曾在2014年繳出單季10勝的成績，2016年曾投出生涯首次完投完封勝，近兩年大多以後援出賽。

龍隊目前捕手不足，選進21歲的江忠垣應是想好好栽培，他目前尚未在一軍出賽過；而羅華韋則是在2015年獲義大犀牛第五輪選中，隔年獲得當時總教練葉君璋重用，該年總冠軍賽還拿下義大隊史首次季後賽勝投，如今葉總擔任龍隊教頭後，又找回這名曾經賞識的選手。

(中時電子報)