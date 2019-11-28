樹人里長邱世昌（右藍外套者）和志工們將學生們吃不完的剩菜分裝成愛心餐盒，再騎機車分送給里內長者及獨居老人，減少食物浪費。（許哲瑗攝）

校園剩食大作戰！樹林區樹人里長邱世昌2016年起推動剩食送餐行動，媒合緊鄰的育林國小，將剩餘的營養午餐分裝成愛心餐盒後，發送給樹人里內獨居老人和弱勢族群，短短4年來已分送超過1萬1000個餐盒，不僅為無數長輩帶來溫飽，也教導學生均衡飲食、愛惜食物的觀念。

「廚餘堆得滿坑滿谷！」邱世昌說，擔任育林國小家長會長的他，見營養午餐產生的廚餘量不少，有些由清潔隊或團膳業者回收，有的交由養豬業者或合格廠商再利用，於是他2016年起與校方合作，將剩餘的營養午餐使用免洗餐盒分裝後，發送給里內有需要的弱勢族群，不僅減少剩食，也透過午餐時光，關心長者身體健康狀況。

沒想到一呼百應，愈來愈多志工加入惜食行列，更組成「樹人里惜食車隊」，每周二中午騎著摩托車逐一分送愛心餐盒，地方善心人士響應捐贈120個不鏽康餐盒，讓愛心餐盒更低碳、環保，邱世昌偶爾也會自掏腰包加菜，陪伴獨居長者共度溫馨午餐時光。

民政局長柯慶忠表示，連任2屆里長的邱世昌也媒合崇德文教協會，每周二上午在里辦公處舉辦推拿、刮痧拔罐、經絡整復免費服務，並利用里基層經費開辦烏克麗麗班、健行活動等課程，提供多元學習管道，連續3年獲里環境五星級認證，去年更獲評為特優里長，親力親為的好服務深受里民肯定。

(中時 )