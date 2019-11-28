徐耀昌表態支持韓國瑜

親民黨總統參選人宋楚瑜28日訪苗，曾以親民黨籍當選立委的苗栗縣長徐耀昌，被問到總統會支持誰，他大方表態，目前身為國民黨員會支持黨提名的韓國瑜，但他人若有立場或不方便，也可以去支持親民黨。

徐耀昌在2004年立委選舉，曾以親民籍順利當選，2007年重返國民黨至今，昔日老東家宋楚瑜表態參選2020總統大位後，28日來訪苗栗縣，徐被問到「挺韓還是挺宋」議題，大方表態。

徐耀昌表示，「剩下40幾天就總統大選，我目前是中國國民黨的團隊，國民黨有提名了韓國瑜，支持韓國瑜不在話下，但是宋楚瑜又是之前我的老東家，他也背負了親民黨的使命，必須讓親民黨繼續延續，所以我想能夠繼續支持國民黨，我就盡量支持國民黨，萬一（他人）有立場或不方便也可以去支持親民黨。」

徐耀昌認為，民主的機制在於個人明智的抉擇，希望選出最優秀的國家領導人及優質立法委員團隊。

(中時 )