台中市后里9旬譚姓老翁牽貴賓狗外出散步，走了3公里遠後不慎迷途，所幸小狗名牌上刻有電話及名字，但警方致電均無人接聽，後來終於問出老翁名字，積極透過社區連絡冊找到其住處，立即協助載送老人與小狗返家。

大甲警分局表示，后里分駐所副所長陳甲林，日前於所內執行內部管理勤務，有民眾帶來一位在犁份路迷途的老翁及一隻貴賓狗，進一步探詢發現老翁已走了超過3公里路，於是先讓他坐下休息，並請同仁協助照看。

陳甲林上前關心，發現貴賓狗名牌上刻有電話及名字「小羊」，隨即撥打但卻轉至語音信箱；由於老翁身上沒任何證件，經不厭其煩多方探詢引導，老翁終於寫出他的名字，警方隨即翻找社區聯絡資料，皇天不負有心人，正好找著了，並協助載送老翁與小狗返家。

大甲警分局呼籲，家中若有高齡長者，應配戴相關身分辨識物品，如手環、項鍊等配件或於衣物內縫貼連絡方式，以利警方或熱心民眾第一時間連繫家屬，讓迷途長者能安全返家。

(中時 )