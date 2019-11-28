南韓能源部今天表示，為減少空氣污染，將把境內1/4燃煤發電廠於今年12月到明年2月停止運轉，估計其餘3/4應足夠供應冬季所需用電。

南韓的總統委員會今年9月建議於12月到明年2月之間關閉多達14座燃煤火力發電廠，到明年3月要關閉27座，以提升全國反污染措施。

南韓是亞洲第4大經濟體，約有60座燃煤發電廠，發電量占全國電力的40%，但專家表示，燃煤導致全國空氣品質惡化。

能源部在新聞稿中表示，未關閉的燃煤發電廠在今年12月到明年2月間會持續運作，負荷量不到80%。

南韓於今年3月到6月暫停幾座老舊燃煤發電廠的運作；恢復運作後，有空氣污染氣象報告發布時，就把這些電廠的運作負荷量上限設在80%。

能源部預料今年冬天的用電需求將於明年一月第4週達到高峰，約8萬8600百萬瓦特（MW），若有突然來襲的極端寒流，可能達到9萬1800百萬瓦特，由於12月到2月供電盈餘超過1萬1350百萬瓦特，應可滿足用電需求。

(中央社)