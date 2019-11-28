耶誕節近了，為搶攻節慶商機並迎合「相機食先」的餐飲消費趨勢，東區手搖飲名店「Sharetea」為營造歡樂氛圍推出吸睛的「耶誕珍奶」，將招牌的珍珠鮮奶茶添加新口味、換上紅綠兩款新裝。紅色的「絲絨莓果香緹」、綠色的「綠野抹茶香緹」，裡面同樣有Sharetea獨家會發光的黑糖蜜釀珍珠，無論紅色或綠色的外觀都「萌」翻天，預料11/29(五)起於台北三間直營門市推出後，將再掀起IG打卡風潮。

「絲絨莓果香緹」是內草莓醬、鮮奶、黑糖蜜釀珍珠、金銀巧克力脆球製作，原本的珍珠鮮奶茶頂端是白色無糖奶油，現在變成粉紅色的草莓口味。並淋上草莓果醬、撒上數顆金銀色的巧克力脆球，整個造型超有網美Fu。飲品部份則用小農鮮奶與草莓醬製造出粉紅漸層，喝起來有如草莓牛奶般迷人，加上兩大匙的黑糖蜜釀珍珠，軟Q好嚼散發黑糖香甜，標榜喝一口幸福感油然而生。

「綠野抹茶香緹」是用抹茶醬、抹茶粉、鮮奶、黑糖蜜釀珍珠、金銀巧克力脆球製作，用日本進口抹茶粉調出漂亮的鮮綠色奶油置於頂端，並撒上抹茶粉，並將金銀色巧克力脆球散落其中，有如耶誕樹的裝飾。飲品部份則是使用小農鮮奶與抹茶粉調出綠色漸層，喝起來抹茶與奶香融為一體，也能吃得到Sharetea獨特的黑糖蜜釀珍珠，無論外觀或口感都有豐富層次。

(工商 )