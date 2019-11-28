為培養更多熟客並擴大會員基礎，同時歡慶「85 Cafe APP」會員人數突破42萬人，85度C將在12月1日與12月2日連續兩天從上午10點到凌晨12點，舉辦「85會員日感恩回饋」，只要出示85 Cafe APP會員畫面，就可以享有大杯招牌咖啡和中杯豆花系列共六款飲品第2杯3折優惠。8

85會員日第2杯3折的飲料有，大杯招牌咖啡和特濃招牌咖啡，以及中杯豆花奶茶、薑汁豆花(含茶)、黑糖珍珠豆花奶茶和豆花鮮奶茶一共六款，限同品項，不需要兌換點數即可享有第2杯3折，活動限時12/1和12/2兩天，從早上十點到凌晨十二點，僅現場購買第二杯、第四杯可以打3折，以此類推，線上訂餐和外送服務無此優惠。

85 Cafe APP上線啟用兩年，會員人數已突破42萬人，會員每次消費滿50元即可獲得一點，累積滿85點，就能晉升為期一年的VIP，VIP人數超過4萬9千人，VIP會員每個月五日能獲得一張85折優惠券，消費累積的點數還可以換取多項折扣，例如5點可以換一張中杯咖啡免費升級大杯兌換券，或是飲料免費加黑糖珍珠和指定飲品折十元優惠券等，現在還有50點換麗寶樂園兩人同行一人免費優惠券，4點換愛奇藝台灣站免費七天序號，1點換Hami書城新會員免費閱讀30天，兌換活動內容不定期更新，每種數量有限換完為止。

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